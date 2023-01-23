Эксперт прокомментировал востребованность Telegram среди россиян

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IT-эксперт Герман Клименко рассказал, что Telegram принял в себя все запрещенное и активно развивается, сообщает Pravda.Ru.

По словам Клименко, мессенджеру повезло, когда Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистcкой и запрещенной в РФ) запретили в России. В связи с этим Telegram в 2022 году стал самым востребованным мессенджером. Эксперт сообщил, что аудитория Meta перешла в Telegram для ведения каналов.

"WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистcкой и запрещенной в РФ организацией) меньше работает с комьюнити, а основатель Telegram Павел Дуров, возможно, имея большой опыт по созданию "ВКонтакте", целенаправленно двигает свой продукт от мессенджера в сторону соцсетей", – отметил он.

IT-эксперт уточнил, что Telegram воспринимается аудиторией как мессенджер, который включает в себя социальные свойства. В нем есть чат-боты, каналы, комментарии, а также лайки. Именно поэтому он развивается быстро и принимает в себя все запрещенное, добавил Клименко.

Ранее сообщалось, что Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика. К началу 2023 года объем трафика Telegram составил 60–80% от объема всех мессенджеров.

Согласно статистическим данным Mediascope, в начале января 2023 года по сравнению с началом января 2022 года увеличилось количество пользователей Telegram с 25,5 до 48,8 миллиона в сутки.



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