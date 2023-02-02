Лавров назвал свой любимый сорт виски

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился, что еще не пробовал российский виски "Прасковейское", которое он получил в подарок, так как в настоящий момент он предпочитает киргизский виски. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне подарили, по-моему, называется "Прасковеевка", если я не ошибаюсь, сорт виски. Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано "Кыргыз виски", – отметил Лавров.

Ранее руководитель российского МИД получил в подарок от ректора Арктического университета Норвегии Дага Руне Олсена вазу для виски.

Глава вуза презентовал Лаврову темно-синий стеклянный сосуд с изображениями сюжетов из германо-скандинавской истории. Также он подарил дипломату издание "Сближение России и Норвегии в 1814–1917 годах".

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