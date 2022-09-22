Эксперт назвал незначительной выбывшую с рынка долю игристого вина из Шампани

Фото: depositphotos/Elisanth
Импорт игристых вин из Шампани составляет 0,5% от общего объема таких вин, которые потребляли и производили в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на эксперта алкогольного рынка Леонида Поповича.
По его словам, производимое в России вино вполне может заменить импорт из Шампани. Кроме того, в Росалкогольрегулировании зафиксировали рост объемов производства отечественной алкогольной продукции в условиях сокращения импорта.
"Рост демонстрируют лви (ликеро-водочные изделия) крепостью свыше 25%, коньяк, игристые вина", – рассказали в регуляторе.
Попович добавил, что АКОРТ привел в основном данные о крепком алкоголе. По его словам, импорт коньяка из Франции составлял примерно 5% от общего объема потребления в стране. Эксперт отметил, что напиток делают в странах ЕАЭС, поэтому его можно привезти и оттуда.
Ранее АКОРТ сообщил, что в России прекратились поставки игристых вин региона Шампань. Кроме того, ввоз виски сократился на 70%, французского коньяка и импортного пива – на 60%. По итогам первых 6 месяцев с начала 2022 года импорт всех крепких напитков сократился почти на 35%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: