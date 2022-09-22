Эксперт назвал незначительной выбывшую с рынка долю игристого вина из Шампани

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Импорт игристых вин из Шампани составляет 0,5% от общего объема таких вин, которые потребляли и производили в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на эксперта алкогольного рынка Леонида Поповича.

По его словам, производимое в России вино вполне может заменить импорт из Шампани. Кроме того, в Росалкогольрегулировании зафиксировали рост объемов производства отечественной алкогольной продукции в условиях сокращения импорта.

"Рост демонстрируют лви (ликеро-водочные изделия) крепостью свыше 25%, коньяк, игристые вина", – рассказали в регуляторе.

Попович добавил, что АКОРТ привел в основном данные о крепком алкоголе. По его словам, импорт коньяка из Франции составлял примерно 5% от общего объема потребления в стране. Эксперт отметил, что напиток делают в странах ЕАЭС, поэтому его можно привезти и оттуда.

Ранее АКОРТ сообщил, что в России прекратились поставки игристых вин региона Шампань. Кроме того, ввоз виски сократился на 70%, французского коньяка и импортного пива – на 60%. По итогам первых 6 месяцев с начала 2022 года импорт всех крепких напитков сократился почти на 35%.