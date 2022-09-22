Эксперт рассказала, почему цены на алкоголь вырастут перед Новым годом на 10%

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Перед новогодними праздниками алкогольные напитки могут подорожать не более чем на 10%, утверждает доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, это связано с сопутствующими материалами, например пробками, препаратами для брожения и специальными емкостями.

Лебединская поделилась, что на рынке РФ в магазинах вина представлены в соотношении 50 на 50 – половина отечественного производства, половина импортного. Игристых вин порядка 60% российской продукции.

"Однако возможный рост нашей доли ограничен объемом сырьевой базы отечественных предприятий. Все, что можно сделать из российского винограда, уже в продаже. Вино из урожая этого года будет представлено на рынке только в 2023 году из-за технологических особенностей производства. Для наращивания производства будет необходимо увеличивать площади виноградников", – отметила Лебединская в беседе с Агентством "Москва".

Ранее сообщалось, что в РФ может снизиться ассортимент импортного алкоголя на 40–50%. По данным АКОРТ, в России прекратились поставки игристых вин региона Шампань. А ввоз виски сократился на 70%, французского коньяка и импортного пива – на 60%.