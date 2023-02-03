За сутки в РФ выявили 9 670 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки выявили 9 670 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа в стране выздоровели 6 311 граждан, а скончались 46 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии обнаружили 21 977 653 случая заражения. За это время вылечились 21 368 340 человек, скончались – 395 194.

Ранее сообщалось, что в России выявили второй случай заражения подвариантом "Кракен" штамма коронавируса "Омикрон". Заболевшего обнаружили в Республике Тыва.

Роспотребнадзор напомнил, что "Кракен" может уклоняться от иммунной защиты организма более эффективно, чем другие подвиды. Однако в ведомстве назвали маловероятным активное распространение этого подвида.



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