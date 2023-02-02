"Спутник V" вошел в число лидеров среди вакцин от COVID-19 по числу привитых в мире

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" вошла в число лидеров среди других антиковидных вакцин по числу привитых в мире.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о публикации на сайте ведущего международного медицинского журнала Nature, согласно которой российская вакцина против коронавируса "Спутник V" является одним из мировых лидеров по количеству привитых", – рассказали в организации.

Суммарно восемь ведущих мировых производителей вакцин против коронавируса выпустили более 16 миллиардов доз препаратов. Порядка 13 миллиардов доз вакцин использовали для профилактики распространения COVID-19.

Вакцина "Спутник V" на данный момент одобрена в 71 стране, общая численность населения в которых составляет более 4 миллиардов человек. В 30 государствах одобрен препарат "Спутник Лайт".

Высокая безопасность российской вакцины доказана в рамках более чем 50 клинических исследований и программ применения в странах Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В России за последние сутки выявили 9 287 случаев заражения коронавирусом, согласно сведениям Оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Подтверждены 40 летальных случаев из-за болезни.

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