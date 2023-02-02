В РФ за сутки выявили 9 287 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявили 9 287 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Побороть болезнь за минувшие 24 часа в РФ удалось 6 021 пациенту, скончались от коронавируса 40 человек.

Таким образом, за всю пандемию COVID-19 в РФ были зарегистрированы 21 967 983 случая заражения COVID-19. Побороли коронавирус с начала его массового распространения в РФ 21 362 029 человек, скончались 395 148 пациентов.

Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал заявку на регистрацию новой вакцины от коронавирусной инфекции для детей. Препарат разработан для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Двухдозная вакцина будет вводиться пациентам внутримышечно.



Сотрудники НИЦ имени Гамалеи оценили текущую ситуацию с заболеваемостью в РФ

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