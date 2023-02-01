Педиатр рассказала, сколько в год в норме болеют детсадовские дети

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Дети, которые ходят в детский сад, в норме болеют 12–14 раз в год. Таким образом у ребенка развивается иммунитет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-педиатра Софью Тверитинову.

Специалист пояснила, что, помимо врожденного иммунитета, у каждого человека развивается и адаптивный, или приобретенный. По ее словам, он развивается после встречи с новыми вирусами и бактериями, когда выделяются антитела.

Она отметила, что в мире огромное количество вирусов, поэтому дети часто болеют ОРВИ. При этом Тверитинова подчеркнула, что за течением болезни должны наблюдать врач и мама.

"Если это пусть даже раз в неделю обычная неосложненная ОРВИ, то я поздравляю вас! У вас здоровый ребенок, который развивает свой иммунитет", – добавила педиатр.

Вместе с тем врач указала, что на укрепление иммунитета влияет сбалансированное питание, восьмичасовой сон, прием витамина D в профилактической дозе и вакцинация. Тверитинова также рекомендовала закаливать или как минимум не кутать ребенка.

Ранее врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, что в рационе школьника обязательно должны быть продукты, содержащие аминокислоту глицин. Он способствует повышению внимания, увеличению счетно-вычислительных возможностей мозга и ускорению реакции.

Аминокислота также блокирует рецепторы адреналина, защищая клетки от избыточного действия катехоламинов. Диетолог напомнила, что для хорошей учебы школьнику необходим сытный и полезный завтрак.



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