ВОЗ не отказывалась от отправки инспекции в Россию по "Спутнику V" – Вуйнович

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Всемирная организация здравоохранения по-прежнему планирует направить в РФ инспекцию для осуществления процедуры признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на международном уровне, заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом сообщает ТАСС.

"На самом деле я на этот момент не могу ответить, потому что я не получила информацию, на какой стадии сейчас находится контакт между Фондом прямых инвестиций и Женевой. Но ВОЗ не отказалась", – сказала Вуйнович, отвечая на соответствующий вопрос.

Она пояснила, что приезд экспертов в страну зависит от вопросов безопасности, логистики и других условий.

"Но мне кажется, что, если эти переговоры и шли, если все получено, тогда, конечно, надо ожидать и эту инспекцию", – добавила представитель организации.

В марте стало известно, что ВОЗ приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей. В организации объяснили, что оценка пострадала из-за ситуации на Украине и санкционных ограничений, возможностей перелета и финансов.

В июле Вуйнович заявила, что ВОЗ обсуждает новые даты инспекций по признанию "Спутника V" с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Тем не менее представитель всемирной организации не привела возможных сроков осуществления процедуры.



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