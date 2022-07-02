В ВОЗ заявили об обсуждении возобновления инспекций по "Спутнику V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Новые даты инспекций по признанию вакцины "Спутник V" обсуждаются между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.
"Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России", – напомнила Вуйнович.
В марте стало известно, что ВОЗ приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей. В организации объяснили, что оценка пострадала из-за ситуации на Украине и санкционных ограничений, возможностей перелета и финансов.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, заявлял, что регистрация российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения неизбежна. По его словам, эффективность и безопасность "Спутника V" доказаны научно и подтверждены в научных журналах.
Гинцбург заявил, что ревакцинироваться назальной вакциной следует раз в полгода
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: