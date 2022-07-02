В ВОЗ заявили об обсуждении возобновления инспекций по "Спутнику V"

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Новые даты инспекций по признанию вакцины "Спутник V" обсуждаются между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

"Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России", – напомнила Вуйнович.

В марте стало известно, что ВОЗ приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей. В организации объяснили, что оценка пострадала из-за ситуации на Украине и санкционных ограничений, возможностей перелета и финансов.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, заявлял, что регистрация российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения неизбежна. По его словам, эффективность и безопасность "Спутника V" доказаны научно и подтверждены в научных журналах.

