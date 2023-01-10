Российские ученые доказали долгосрочную эффективность вакцины "Спутник V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассказал, что ученым из РФ удалось доказать долгосрочную эффективность вакцины "Спутник V", а также его иммуногенность при ревакцинации. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Vaccines.

Оценка способности препарата вызывать иммунный ответ при ревакцинации проводилась на основе исследования 3 983 образцов сыворотки крови, полученных от ранее вакцинированных лиц в возрасте от 20 до 103 лет.

Специалисты также проанализировали образцы крови через полгода после первой прививки. Результаты оказались следующими:

у 95,5% пациентов сохраняется IgG-ответ;

у более чем 78% пациентов сохраняется уровень антител, обеспечивающий защиту от тяжелых случаев заболевания.

Ученые отметили, что эффект от ревакцинации будет зависеть от состояния антител перед прививкой. Однако при повторной вакцинации даже однокомпонентный "Спутник Лайт" способен поддержать иммунитет. Исследование показало, что при ревакцинации у граждан всех возрастов формируется высокий иммунный ответ независимо от их уровня антител до повторного введения препарата.

"Усилия по ревакцинации должны быть в первую очередь направлены на пациентов, у которых уровень антител к коронавирусу снизился больше всего с течением времени, а также на группы риска", – резюмировали специалисты.

Ранее в Москве стала доступна назальная вакцина "Спутник".

Заммэра Анастасия Ракова рассказала, что данная вакцина является тем же двухкомпонентным "Спутником V" в такой же дозировке, как и при инъекциях. При этом ей можно проходить как первичную вакцинацию, так и повторную. В обоих случаях процедура проводится в несколько этапов с интервалом в 21 день. Ревакцинироваться следует через 6 месяцев.

В течение нескольких часов после введения назальной вакцины необходимо воздержаться от чихания и высмаркивания. За день до нее и на 7 дней после следует отказаться от интенсивной физической нагрузки и контактных видов спорта.

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