Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей 6–11 лет

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал заявку на регистрацию новой вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

"Подали документы на регистрацию детской вакцины, для детей 6–11 лет", – сказал он.

Согласно данным из реестра лекарственных средств Минздрава РФ, новый препарат получил наименование "Гам-КОВИД-Вак-Д". Двухдозная вакцина будет вводиться внутримышечно.

Ранее Гинцбург сообщил, что специалисты Центра имени Гамалеи работают над созданием новой вакцины против коронавируса, которая обеспечит защиту от новых штаммов, в том числе от "Кракена".



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