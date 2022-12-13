Путин призвал снизить количество заторов и аварийных участков на дорогах РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Владимир Путин поставил задачи повысить пропускную способность автострад, уменьшить количество заторов на дорогах и количество аварийно-опасных участков, сообщает ТАСС.

Президент отметил, что важно улучшить организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количество узких мест и заторов. Так, среди ключевых приоритетов – снижение мест высокой концентрации ДТП и других аварийно-опасных участков.

Глава государства рассказал, что 2022 год станет рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах. Уложено уже порядка 165 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия.

Ранее Владимир Путин дистанционно открыл новые участки трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Участие в церемонии запуска транспортного движения по трем участкам трассы также приняли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Стоимость проезда по всей трассе М-12 Москва – Казань составит около 3 тысяч рублей. Указанная стоимость может быть снижена за счет скидки в 15%. Цена за километр будет определяться в зависимости от участка.

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