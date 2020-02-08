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Новости

08 февраля, 12:55

Город

"Мой район. В один клик": ВДНХ

"Мой район. В один клик": ВДНХ

"Мой район. В один клик": ЕМИАС

"Мой район. В один клик": сервис "Мои платежи"

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"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился в Мещанском районе

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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада жилого дома в Сокольниках

Реконструкция транспортной развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершится осенью 2023 года

Видеогид о московских районах и муниципальных поселениях.

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