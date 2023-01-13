Москвичам рассказали, каким будет один из крупнейших в городе ТПУ "Петровско-Разумовская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2023 году компания "Российские железные дороги" планирует завершить строительство железнодорожной станции Петровско-Разумовская. Она станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с одноименным названием.

Как сообщили на портале мэра и правительства Москвы, после открытия станции пересадка со станции на метро будет заниматься несколько минут. Кроме того, это можно будет сделать бесплатно.

Петровско-Разумовская станет современным пригородным вокзалом. Через железную дорогу построят надземный переход. Около платформы расположатся кассы по продаже билетов, турникеты, уборные, лифты и эскалаторы.

В рамках реализации проекта ТПУ станции метро Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской линий и пассажирские терминалы железнодорожных станций МЦД-1 и МЦД-3 будут располагаться рядом друг с другом. ТПУ позволит улучшить транспортную доступность для 190 тысяч москвичей, проживающих в Бутырском, Тимирязевском и районе Марфино.

"По прогнозам, в 2025 году этим транспортным узлом смогут пользоваться более 87 тысяч человек в день", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Станция "Петровско-Разумовская" станет 26-й в составе МЦД-1.

Ранее сообщалось, что в ТПУ "Щелковский" установят 5 лифтов. Во входящем в ТПУ здании проведут капитальный ремонт. Для посетителей там установят две дополнительные группы лифтов, которые свяжут подземную стоянку с минус первым этажом.



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