10:46Город
Пять лифтов установят в ТПУ "Щелковский"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пять новых лифтов установят в транспортно-пересадочном узле "Щелковский" в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Во входящем в ТПУ здании проведут капитальный ремонт. Для посетителей там установят две дополнительные группы лифтов, которые свяжут подземную стоянку с минус первым этажом.
Каждый из пяти лифтов будет обладать грузоподъемностью 1 тысяча килограмм.
Специалисты планируют также модернизировать систему электроснабжения, которая обеспечит работу новых лифтов. В тамбурах обустроят рабочее и аварийное освещение.
Ранее сообщалось, что в районе ТРЦ "Мега Теплый Стан" на юго-западе Москвы построят новую транспортную развязку. В ее составе построят два путепровода для заезда и выезда с территории торгового комплекса на Коммунарское шоссе.
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