Основные работы по благоустройству завершили в Басманном районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Басманном районе столицы завершены основные работы по благоустройству, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Транзитная функция улиц сохранилась, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта получилось расширить тротуары и обустроить комфортные территории для отдыха", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что основные работы специалисты завершили на Спартаковской, Старой Басманной, Новой Басманной, Бакунинской улицах, Красноворотском и Елоховском проездах и ряде других.

По словам Бирюкова, в рамках работ специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства. Также там заменили тротуары, асфальтовое покрытие проезжей части, сделали парковочные карманы, оборудовали свыше 30 современных остановочных павильонов, обновили систему освещения.

Ранее Бирюков рассказал, что в столице в этом году в рамках комплексного благоустройства было высажено свыше 1,2 тысячи крупномерных деревьев. Они появились в переулках в районах Тверской, Арбат и Хамовники. Все они были выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке.

Кроме того, в 2022 году в Москве установили более 800 современных остановочных павильонов городского наземного транспорта с лавками, камерами видеонаблюдения и USB-портами для зарядки мобильных устройств



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