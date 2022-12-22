Свыше 1,2 тыс крупномерных деревьев высадили на благоустроенных улицах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в нынешнем году в рамках комплексного благоустройства было высажено свыше 1,2 тысячи крупномерных деревьев, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, деревья появились в переулках в районах Тверской, Арбат и Хамовники.

"Деревья выбирали с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика уличного пространства. Все они были выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что около 200 деревьев высадили на улицах Дубининской и Даниловский Вал, примерно 110 крупномеров появились в переулках районов Арбат и Хамовники, около 50 кленов высадили на Конюшковской улице, а в районе Тверской улицы высадили около 30 деревьев.

Ранее сообщалось, что к весне на ВДНХ высадят свыше 500 тысяч цветов. Работы по высадке цветов к весеннему сезону 2023 года начались в середине октября и завершились к ноябрю.

Отмечалось, что уже в апреле и мае на ВДНХ будут цвести 42 разновидности тюльпанов, два сорта мускари, два вида нарциссов, а также сцилл и крокусов.



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