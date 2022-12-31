Программа реновации стартовала еще в 16 районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа реновации в 2022 году стартовала еще в 16 районах Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Порядка 9 тысяч жителей 16 столичных районов уже начали переселяться в новые дома. Общее число районов, в которых в настоящее время реализуется программа реновации, составляет 122.

"Сегодня строительство 164 домов ведется в 62 районах, а проектирование – в 73 районах", – приводят слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в рамках программы реновации планируют расселить 5 175 домов. В них проживают более миллиона москвичей. Первые участники программы реновации заселились в новые квартиры в феврале 2018 года.

Ранее по программе реновации в Даниловском районе Москвы построили трехсекционный дом. В новостройке располагается 161 квартира. В доме имеется мусоропровод с возможностью раздельного сбора вторсырья. Подъезды расположены на уровне земли.



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