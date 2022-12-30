Около девяти тысяч человек приступили к переезду по реновации в восьми округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что около девяти тысяч жителей Москвы начали переезжать в новые квартиры по программе реновации. Только за декабрь под заселение передали еще 13 новостроек в восьми округах. Информация об этом появилась в телеграм-канале департамента.

"В декабре 2022 года по программе реновации передано под заселение еще 13 новостроек. Благодаря этому удалось начать переселение около девяти тысяч жителей", – отмечается в публикации.

Новые многоквартирные дома построены в следующих административных округах:

Центральном;

Северном;

Юго-Восточном;

Юго-Западном;

Западном;

Северо-Западном;

Новомосковском;

Восточном.

Прилегающие территории озеленили и благоустроили. На них также предусмотрели детские и спортивные площадки.

В рамках реализации данной программы всего в 2022 году в Москве передали под заселение 69 новостроек, начато переселение 37 тысяч москвичей.

Программу реновации утвердили в Москве в 2017 году. В ходе ее реализации в городе планируют расселить 5 175 домов. Новое жилье получат более миллиона горожан.

Ранее сообщалось, что благодаря программе реновации в СВАО появятся более 10 тысяч новых рабочих мест. Москвичи смогут трудоустроиться в коммерческие предприятия социально-бытовой направленности. В нежилых помещениях новых домов откроются кафе, магазины и другие точки.



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