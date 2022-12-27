Более 146 гектаров было выделено для строительства по программе реновации в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 146 гектаров земли было выделено для строительства по программе реновации в Москве в 2022 году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Так, в 2022 году выделено 214 участков общей площадью 146,5 гектара во всех административных округах. Это новые территории и участки, расположенные на месте ранее расселенных и снесенных старых домов", – приводятся слова Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Для строительства жилья Московскому фонду реновации предоставили 151 участок. Порядка 44 из них располагаются в ВАО, 20 и 19 – ЗАО и ЮВАО соответственно.

Программу реновации утвердили в Москве в 2017 году. В ходе ее реализации в городе планируют расселить 5 175 домов. Новое жилье получат более миллиона горожан.

Ранее сообщалось, что благодаря программе реновации в СВАО появятся более 10 тысяч новых рабочих мест. Москвичи смогут трудоустроиться в коммерческие предприятия социально-бытовой направленности. В нежилых помещениях новых домов откроются кафе, магазины и другие точки.



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