Росреестр оформил 70 домов по программе реновации в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала текущего года в Росреестре было оформлено 70 домов, построенных в рамках программы реновации в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"По предварительным итогам общая площадь всех 70 оформленных с начала года многоквартирных домов по программе реновации составила почти 1,5 миллиона квадратных метров, где предусмотрена 14 851 квартира", – рассказал глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Отмечается, что только за первые две недели декабря были зарегистрированы 15 домов. Большая их часть возведена в ТиНАО – восемь зданий, еще четыре – в ЮВАО, и по одному – в ВАО, ЗелАО и ЦАО. Вместе они рассчитаны на 3 333 квартиры.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что в настоящее время в Москве по программе реновации возводят 164 дома, 46 из которых строят на месте ранее демонтированных старых домов. Еще 225 жилых домов сейчас проектируют. Общая площадь строящихся по программе реновации зданий достигает 2,6 миллиона квадратных метров.

Ранее Сергей Левкин рассказал, что реализация программы реновации на северо-востоке Москвы позволит создать свыше 10 тысяч рабочих мест. Они появятся благодаря предприятиям социально-бытовой направленности, для которых в новых зданиях выделены отдельные помещения.



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