Более 10 тыс новых рабочих мест появятся в СВАО благодаря программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благодаря реализации программы реновации на северо-востоке Москвы появятся более 10 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Речь идет о рабочих местах в коммерческих предприятиях социально-бытовой направленности. В настоящее время в СВАО открыты порядка 30 подобных точек.

"Больше 50 нежилых помещений в построенных домах свободны, и в будущем здесь могут появиться магазины, кафе, пекарни, медицинские центры и другие предприятия", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Левкина, с начала 2022 года в Москве в рамках программы реновации передали под заселение 58 домов. Открытие магазинов, кафе и других точек также повышает комфорт местных жителей.

В рамках программы реновации планируют расселить 5 175 домов. Для реализации проекта было подобрано 565 стартовых площадок.

В 2022 году переезд по программе реновации в СВАО начали 2,5 тысячи жителей. Они проживали в 15 старых домах. Первый этап программы реновации на северо-востоке столицы планируют завершить к концу 2024 года.



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