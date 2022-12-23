Девять домов в СВАО расселили по программе реновации в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2022 году по программе реновации на северо-востоке Москвы расселили 9 домов. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Москвичи, проживавшие в отселенных домах, получили комфортные квартиры в 11 современных новостройках: в Бутырском районе – 417 человек, в Лосиноостровском – 243, в Бабушкинском – 218", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Еще 413 горожан получили жилье в Марьиной Роще, Марфине и Южном Медведкове. В старых домах проживали более 1,3 тысячи человек.

В программу реновации в СВАО вошли 499 домов. Благодаря расселению старых построек новое жилье получат 86,5 тысячи человек.

Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, первый этап программы реновации в округе завершен почти на 50%. В рамках этапа в СВАО расселят 73 дома. Его планируют закончить в 2024 году.

Ранее Левкин сообщил, что первый этап программы реновации в ЮВАО завершен более чем на 40%. За первый этап программы там расселили 179 домов. Новое жилье получили более 13 тысяч человек.



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