Семь домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в ЮЗАО в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января 2022 года на юго-западе Москвы ввели в эксплуатацию семь домов, построенных по программе реновации, заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Юго-Западный административный округ в этом году является одним из лидеров по количеству построенных с начала года жилых домов для переселения по программе реновации. В округе ввели в эксплуатацию семь новостроек. Они расположены в районах Зюзино, Коньково, Ломоносовском, Южное Бутово", – сказал он.

Загрутдинов отметил, что внутренняя отделка квартир в новых домах выполняется в соответствии с современными стандартами реновации. Первые этажи новостроек являются нежилыми, они предусмотрены под размещение магазинов, аптек, кафе, салонов красоты, пунктов выдачи маркетплейсов, детских кружков и спортивных клубов. Все подъезды имеют просторные вестибюли и комнаты для хранения велосипедов и детских колясок.

"Сегодня на территории Юго-Западного административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют 16 жилых домов. В стадии строительства находится 11 домов, в проектировании – еще пять новостроек", – заявил Загрутдинов.

В пресс-службе департамента добавили, что всего в ЮЗАО по программе реновации в новые квартиры переедут жители 520 домов с общей жилой площадью свыше 2 миллионов квадратных метров.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что в районе Фили-Давыдково закончили расселение 20 жилых домов по программе реновации. Таким образом, первый этап программы в этой области выполнен более чем на 50%.



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