Собянин утвердил строительство 7 объектов различного назначения за счет частных инвестиций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал распоряжения, согласно которым в городе будут возведены 7 объектов различного назначения за счет средств спонсоров. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы одобрило планы строительства семи объектов различного назначения. Соответствующие проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда", – говорится в сообщении.

Согласно распоряжениям, в поселении Рязановском в ТиНАО будут построены 2 детских сада на 550 детей, школа на 750 учеников, а также учебно-воспитательный комплекс на 1 575 мест. В поселении Воскресенском возведут Центр инноваций и импортозамещения. В Даниловском районе – Музей искусств, в Левобережном – многофункциональный общественный центр.

Общая площадь перечисленных объектов составит более 87,5 тысячи квадратных метров. Благодаря их созданию в городе появятся более 3,2 тысячи новых рабочих мест. В проекты планируют инвестировать порядка 12 миллиардов рублей.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена правительством Москвы в 2019 году. В настоящее время одобрены проекты, предполагающие инвестиции в объеме 152 миллиарда рублей, что позволит создать более 56,6 тысячи рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Басманном районе одобрили строительство культурного центра с музыкальным институтом. Суммарная поэтажная площадь здания составит почти 60 тысяч квадратных метров.

В культурном центре разместят зону общественного питания, а также паркинг.



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