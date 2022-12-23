Заммэра Бочкарев: более 85 тыс человек переехали в новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 85 тысяч жителей столицы переехали в дома, построенные по программе реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня в Москве по программе реновации организовано расселение 98,1 тысячи жителей, из них уже 85,1 тысячи человек завершили переезд", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всего с начала реализации программы реновации в эксплуатацию ввели 227 домов – это 3,1 миллиона квадратных метров жилой площади. Из них 207 новостроек уже передали под заселение.

Бочкарев уточнил, что в настоящее время продолжается строительство 164 домов жилой площадью 2,6 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования находятся 225 объектов площадью 4,5 миллиона квадратных метров.

Кроме того, 579 старых жилых домов в настоящее время расселяются или уже полностью расселены, из них было демонтировано 132 дома по технологии умного сноса.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в 2023 году введут в эксплуатацию дом в Коптеве. Жилая застройка рассчитана на 119 квартир, из которых 38 – однокомнатные, 77 – двухкомнатные и четыре – трехкомнатные.

Для родителей с колясками и для маломобильных людей вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают на уровне земли.



Два корпуса введут по программе реновации в Нагатинском затоне в 2023 году

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