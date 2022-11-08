Более 2,5 тысячи москвичей начали переезд по программе реновации в СВАО в 2022 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 2,5 тысячи человек начали переселять по программе реновации в Северо-Восточном административном округе Москвы с начала 2022 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С начала 2022 года департамент городского имущества предложил 2,5 тысячам жителей 15 старых домов на северо-востоке столицы новые равнозначные квартиры в восьми новостройках", – заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам специалиста, договоры на новое жилье подписали уже 2,1 тысячи горожан. Дома для них предоставили в районах Марфино, Лосиноостровский, Лианозово, Южное Медведково, Алексеевский, Бабушкинский и Отрадное.

Максим Гаман добавил, что первый этап программы реновации в СВАО завершится к концу 2024 года. К этому моменту планируется начать расселение 73 старых жилых домов, процесс уже идет в 34 жилых зданиях из этого числа.

В период реализации программы реновации в Северо-Восточном административном округе новое жилье получат более 86 тысяч москвичей. Всего в программу внесены 499 домов в 17 районах.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в октябре 2022 года в столице по программе реновации расселили 24 старых дома. Данные пятиэтажные строения располагались в 15 районах 9 округов города.

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