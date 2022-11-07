Завершено строительство жилой многоэтажки на месте Ховринской больницы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Строители завершили возведение жилой многоэтажки на месте заброшенной Ховринской больницы, которая была снесена в 2018 году, заявил глава Мосстройнадзора Игорь Войстратенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новостройка площадью 117 тысяч квадратных метров на 1 036 квартир расположена по адресу улица Клинская, владение 2.

"Благодаря тому, что город избавился от одного из самых известных долгостроев, освободилась территория, которая была подвергнута комплексному редевелопменту. Возведенный корпус входит в состав нового жилого квартала, который строится в районе Ховрино", – сказал он.

Проект был реализован казенным предприятием "Управление гражданского строительства" на средства городского бюджета. Отмечается, что пятисекционное здание с общей жилой площадью 74,3 тысячи квадратных метров имеет переменную этажность (14–32 этажа). На первых этажах новостройки расположатся кафе и магазины, а на подземном уровне находится подземный паркинг на 160 машино-мест. Ее фасады облицованы керамической плиткой и фиброцементными панелями.

Рабочие провели комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории. Во дворе дома обустроили детскую, спортивную площадки и зоны отдыха.

"Будущие жильцы смогут посещать Грачевский парк с прудом и старинной усадьбой, которые находится в непосредственной близости от нового квартала", – заявил Войстратенко.

Он отметил, что качество работ и использованных строителями материалов проверили специалисты Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС").

Ранее глава столичного департамента градостроительной компании Сергей Левкин сообщил, что сегодня в Москве в рамках программы реновации строят и проектируют свыше 400 домов. Работы идут в 86 районах города. Квартиры в новых домах получат около 200 тысяч москвичей.

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