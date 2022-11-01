Свыше 400 домов строят и проектируют в столице по программе реновации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице в рамках программы реновации строят и проектируют более 400 домов. Работы проходят в 86 районах города, рассказал руководитель градостроительной политики Сергей Левкин.

"Наибольшее количество районов, где ведутся работы по проектированию и строительству жилых домов, располагается на северо-востоке столицы – 15. На втором месте находится ВАО – 12 районов. На третьем месте – САО, ЮВАО и ЮАО: на них приходится по девять районов", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что в настоящее время проектируется 235 домов, строится 167. В перспективе квартиры в них получат около 200 тысяч горожан.

Отмечается, что работы ведутся как на подобранных стартовых площадках, так и на территориях, которые освободились после расселения и демонтажа старых домов.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с начала текущего года в Москве выдали разрешения на строительство 37 домов по программе реновации. При этом продолжается возведение 170 жилых объектов.

Он отметил, что с момента запуска программы реновации в новые квартиры переехали уже 77,3 тысячи жителей, а в процессе переезда находятся еще около 17 тысяч горожан.



Около 80 тыс москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации

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