Разрешения на строительство 37 домов по программе реновации выдали с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала текущего года в Москве выданы разрешения на строительство 37 домов в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации жилья продолжает реализовываться: сейчас ведется строительство 170 домов площадью 2,8 миллиона квадратных метра и проектируется еще 237 объектов на 4,7 миллиона квадратных метра. При этом только с начала этого года выдано 37 разрешений на строительство новых домов по программе реновации жилой площадью 667 тысяч квадратных метров", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра рассказал, что с момента запуска программы реновации в новые квартиры переехали уже 77,3 тысячи жителей, а в процессе переезда находятся еще около 17 тысяч горожан.

Ранее сообщалось, что более 12,1 тысячи семей оформили право на полученные по программе реновации квартиры в текущем году. Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала года в новые квартиры переехали более 13 тысяч семей.

До этого Бочкарев сообщил, что до конца года планируется начать расселение еще более 10 тысяч горожан по программе реновации. Под заселение передадут еще 20 новостроек.



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