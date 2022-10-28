Бочкарев: уровень обеспеченности жильем в Москве ежегодно растет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о высоком уровне обеспеченности жильем в столице.

"К настоящему времени общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Москвы, составляет 22,3 квадратных метра. Этот показатель в столице постоянно растет", – заявил он.

Представитель мэрии объяснил такую тенденцию высокими темпами строительства в столице.

Андрей Бочкарев напомнил о рекордном объеме введенного в эксплуатацию жилья в 2021 году. Тогда были сданы 7,81 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом в нынешнем году в эксплуатацию ввели уже более 4.9 миллиона квадратных метров жилья.

В случае выполнения плановых показателей по объему жилищного строительства, предусмотренных по федеральному проекту "Жилье", к 2023 году рост показателя обеспеченности жильем в среднем на одного жителя увеличится. Данный показатель рассчитывается как отношение всего жилищного фонда к численности постоянного населения по состоянию на конец года.

По данным комитета государственного надзора Москвы, с января по сентябрь 2022 года в Центральном административном округе столицы ввели в эксплуатацию более 530 тысяч квадратных метров недвижимости, 154 тысячи квадратных метров из которых было отведено под жилую застройку.

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