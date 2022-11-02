План по строительству торгово-бытовых объектов в Москве перевыполнен в 3 раза – Бочкарев

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

План по строительству торгово-бытовых объектов в Москве был перевыполнен в три раза. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, изначально было запланировано возведение четырех объектов общей площадью 73,7 тысячи "квадратов". Однако строителям уже удалось построить и сдать 13 магазинов, ТЦ, заведений общепита, а также объектов бытового обслуживания. При этом все это было создано за счет средств инвесторов.

Бочкарев подчеркнул, что в последние годы столица руководствуется принципами комплексного развития, когда горожане получают не только современные квартиры, но и остальную инфраструктуру.

"Любой городской район получает не только современное жилье, но и объекты инфраструктуры в шаговой доступности. Такие объекты не только повышают качество городской среды, но и создают рабочие места", – заключил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что более 510 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в ЦАО в период с января по октябрь 2022 года. Уточнялось, что в рамках реализации программы комплексного обустройства и развития центра столицы возводятся дома, гостиницы, а также социальные и торгово-бытовые объекты.

В департаменте градостроительной политики отмечали, что на сегодняшний день инвесторы возводят жилье вместе с детскими садами. Сообщалось, что такие проекты должны появиться в том числе в Хамовниках.

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