Свыше 510 тыс "квадратов" недвижимости ввели в эксплуатацию в ЦАО в январе – октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 510 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в ЦАО в период с января по октябрь текущего года, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что в рамках реализации программы комплексного обустройства и развития центра столицы возводятся дома, гостиницы, а также социальные и торгово-бытовые объекты.

"Сегодня инвесторы строят жилье совместно с детскими садами. Например, в районе Хамовники на Лужнецкой набережной, владении 2/4, запланировано строительство многофункционального комплекса общественно-жилого назначения. В его составе предусмотрены детский сад на 130 мест и два офисных корпуса", – приводятся слова Левкина в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.

Уточняется, что общая площадь комплекса составит 324 тысячи квадратных метров. В него войдут 12 корпусов, между которыми предусмотрены встроенно-пристроенные одноэтажные нежилые строения. Также там появится подземная парковка.

Левкин добавил, что фасады жилых корпусов будут отделаны темным и светлым натуральным камнем.

По данным комитета государственного надзора Москвы, с января по сентябрь 2022 года в Центральном административном округе столицы ввели в эксплуатацию более 530 тысяч квадратных метров недвижимости, 154 тысячи квадратных метров из которых было отведено под жилую застройку.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что около 87% недвижимости, введенной в эксплуатацию в первые девять месяцев 2022 года, было построено за счет инвесторов.

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