Новостройку по программе реновации передадут под заселение в Зюзине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройку, возведенную в рамках программы реновации на Одесской улице в районе Зюзино, передадут под заселение до конца 2022 года, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В Зюзине уже передано под заселение семь новостроек, в которые переезжают жители 10 старых домов", – сказал он, уточнив, что новостройка на Одесской улице стала 30-м домом по программе реновации, введенным в эксплуатацию в Юго-Западном административном округе.

Всего на юго-западе столицы в новые квартиры по реновации переедут 117 тысяч жильцов 520 старых домов. Отмечается, что в ЮЗАО столичные власти утвердили 52 стартовые площадки для строительства домов в рамках программы.

Ранее Левкин сообщил, что в октябре в столице расселили 24 старых дома, вошедших в программу реновации. Он пояснил, что пятиэтажки расположены в 15 районах, находящихся в 9 округах Москвы. Для сравнения Левкин напомнил, что в октябре прошлого года расселили семь домов. По его словам, в этом месяце больше всего расселенных домов находятся на юго-востоке столицы.

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