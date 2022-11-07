Дорожный проезд построят к дому по реновации в Метрогородке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Разрешение на строительство дорожного проезда к жилой застройке в рамках программы реновации выдано в районе Метрогородок. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Как объяснил председатель комитета Игорь Войстратенко, обновление улично-дорожной сети необходимо для реновационного строительства в районе. Кроме того, за счет нового проезда будут устранены автомобильные заторы на выезде из жилой зоны на Открытом шоссе.

В настоящий момент разрешительная документация на объект уже оформлена, в связи с чем строительно-монтажные работы могут быть запущены. Застройщиком выступит Московский фонд реновации жилой застройки.

Новую дорогу длиной около 200 метров и шириной от 6 до 8,5 метра подготовят на участке от Открытого шоссе до Вербной улицы. Она обеспечит проезд к реновационному дому по адресу Открытое шоссе, владение 28/3.

Уточняется, что проезд предусматривает полосу для парковки, а по обеим сторонам от него будут оборудованы тротуары.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию порядка 9,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Эксперт уточнил, что обозначенный объем превышает изначальный плановый показатель.

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