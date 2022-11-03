Бочкарев: с начала года в Москве введено около 5 млн кв м жилья

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию порядка 9,5 миллиона квадратных метров недвижимости, что превышает изначально запланированный объем. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Ситуация в строительной отрасли Москвы остается стабильной, несмотря на международные санкции и макроэкономические трудности. Более того, уже сегодня в столице введено больше недвижимости, чем планировалось изначально", – рассказал он.

По его словам, 5 миллионов квадратных метров от общего объема введенной недвижимости приходится на жилье. Это больше, чем годом ранее. Кроме того, данный показатель составляет 6% от всех построенных в России за указанный период жилых объектов и значительно превышает плановые показатели федерального проекта "Жилье".

Бочкарев отметил, что новые жилые дома строятся в Москве в рамках как программы реновации, так и различных девелоперских проектов. Причем на последние приходится большая часть ввода: в этом году 88% жилой недвижимости было построено за счет внебюджетного финансирования.

"Это свидетельствует о хорошем инвестиционном климате в столице и благоприятных условиях ведения строительного бизнеса", – подытожил чиновник.

Ранее глава столичного департамента градостроительной компании Сергей Левкин сообщил, что сегодня в Москве в рамках программы реновации строят и проектируют свыше 400 домов. Работы идут в 86 районах города. Квартиры в новых домах получат около 200 тысяч москвичей.



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