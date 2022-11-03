Более 20 домов в Москве расселили по программе реновации в октябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В октябре в столице расселили 24 старых дома, вошедших в программу реновации, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он пояснил, что пятиэтажки расположены в 15 районах, находящихся в 9 округах Москвы. Для сравнения Левкин напомнил, что в октябре прошлого года расселили семь домов. По его словам, в этом месяце больше всего расселенных домов находятся на юго-востоке столицы.

В целом с начала года завершилось расселение 142 домов, 24 из них уже демонтировали. С начала реализации программы реновации полностью расселили 289 домов, 127 из которых уже снесли.

Ранее сообщалось, что более 12,1 тысячи семей оформили право на полученные по программе реновации квартиры в текущем году. Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала года в новые квартиры переехали более 13 тысяч семей.

До этого стало известно, что до конца года планируется начать расселение еще более 10 тысяч горожан по программе реновации. Под заселение передадут еще 20 новостроек.



Около 18 тыс москвичей заключили договоры по программе реновации в этом году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!