"Мой район. Обратная связь": завершились работы по восстановлению Мазиловского пруда

В столичном районе Фили-Давыдково завершились масштабные работы по очистке и восстановлению Мазиловского пруда. Специалисты комплекса городского хозяйства убрали иловые отложения, извлекли около 30 тысяч кубических метров ила и грунта, также обновили и укрепили береговую линию протяженностью более тысячи метров, сделали зоны био-плато.

Кроме того, было высажено свыше 35 тысяч водных растений, которые улучшат качество воды. Реконструкция позволила создать благоприятные условия для птиц и рыб.

Мазиловский пруд на протяжении десятилетий является любимым местом отдыха горожан. Столичные специалисты постоянно обследуют городские водоемы и при необходимости приводят их в порядок. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".