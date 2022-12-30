"Мой район. Обратная связь": дом № 31/29 отреставрировали на Поварской улице

На Поварской улице в Москве провели реставрацию дома № 31/29. Он был построен в середине XX века на территории бывшей усадьбы. Раньше на этом месте находился флигель.

Специалисты заменили поврежденные участки орнамента, в том числе на балконах. В порядок привели потолки в подъездах, расчистили лестничные ограждения и отреставрировали деревянные поручни. Кроме того, в рамках реставрации в доме заменили все инженерные системы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".