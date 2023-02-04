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На крышу павильона "Химия" на ВДНХ вернулась скульптура Колхозника и колхозницы

На крышу павильона "Химия" на ВДНХ вернулась скульптура Колхозника и колхозницы

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На крышу павильона "Химия" на ВДНХ вернулась скульптура Колхозника и колхозницы. В Сети опубликованы фото, как монумент частями поднимают на высоту 14 метров. Изначально фигуры женщины с корзиной и мужчины с гаечным ключом создали совесткие скульпторы Юрий Колесников и Арменак Степанян. Монумент украшал здание до 1964 года, а затем был утрачен. Современные художники восстановили композицию по архивным чертежам. Высота скульптуры около трех метров. Ею уже можно полюбоваться на ВДНХ. Сам павильон пока закрыт на реставрацию.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

городвидеоАнастасия Бородина
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