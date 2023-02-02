13:25Транспорт
Предупреждающее об аварии табло появилось на МКАД
Фото: телеграм-канал "Александр Шумский"
Табло с предупреждением об аварии впереди появилось на МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.
По данным ЦОДД, пока табло работает в тестовом режиме.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести потолок цен на зарядку электромобилей на уровне 8 рублей за 1 киловатт-час. Отмечалось, что сама себестоимость электроэнергии превышает 8 рублей.
На специальных станциях стоимость зарядки может доходить до 15–25 рублей за 1 киловатт-час. Оператор каршеринга "Ситидрайв" поддержал инициативу, однако заявил, что 8 рублей – слишком дешево.
"Актуальный репортаж": дилеры "АвтоВАЗа" остались с машинами трех цветов
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!