Предупреждающее об аварии табло появилось на МКАД

Фото: телеграм-канал "Александр Шумский"

Табло с предупреждением об аварии впереди появилось на МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

По данным ЦОДД, пока табло работает в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести потолок цен на зарядку электромобилей на уровне 8 рублей за 1 киловатт-час. Отмечалось, что сама себестоимость электроэнергии превышает 8 рублей.

На специальных станциях стоимость зарядки может доходить до 15–25 рублей за 1 киловатт-час. Оператор каршеринга "Ситидрайв" поддержал инициативу, однако заявил, что 8 рублей – слишком дешево.



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