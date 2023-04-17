Главы МИД стран G7 договорились сохранять санкции против РФ

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Главы МИД стран G7 во время встречи в Каруидзаве договорились сохранять санкции против России и продолжать поддержку Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств также условились сотрудничать в сфере контроля над соблюдением антироссийских санкций.

Кроме того, они осудили решение российской стороны разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Так, председательствующий на встрече глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что это может привести к эскалации ситуации.

Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. По ее словам, ЕС нужна уверенность в том, что Россия не сможет найти какие-либо способы обойти введенные ограничительные меры.

До этого представитель ЕК сообщил, что страны – члены Евросоюза и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть. По его словам, пока нет необходимого большинства государств, чтобы решить данный вопрос, несмотря на то, что это планировалось сделать к середине марта.

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

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