В Кремле считают, что ядерные арсеналы Франции и Британии де-факто контролируются США

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В Кремле считают, что ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что обсуждать сокращение ядерного арсенала Москвы и Вашингтона надо с учетом этого.

"Говорить без учета этих двух арсеналов абсолютно бессмысленно. Вот это концептуальный подход к тому, что происходит", – сказал Песков.

Он добавил, что Франция и Британия фактически являются единой интегральной системой НАТО, которая находится под управлением США.

Ранее официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что условием Парижа для подключения к возможным переговорам по контролю над стратегическими вооружениями является значительное сокращение ядерных арсеналов РФ и США до уровня самой Франции.

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс заявлял, что ядерный арсенал России оценивается как мощнейший в мире. Также он подчеркнул тот факт, что Москва расширяет линейку нестратегических ударных систем.

Помимо прочего, американские спецслужбы в докладе с оценкой "мировых угроз" пришли к выводу, что РФ останется главным соперником США в сфере космоса. Однако они подчеркнули, что потенциал РФ будет ограничен из-за санкций.