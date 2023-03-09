Разведслужбы США считают, что Россия не желает прямого военного конфликта с НАТО

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Россия не заинтересована в прямом военном конфликте с США и НАТО, однако возможность эскалации конфликта на Украине остается. К такому выводу пришли американские спецслужбы в докладе с оценкой "мировых угроз", документ опубликован на сайте директора Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс.

"Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО. Однако имеется угроза того, что он может произойти", – указано в докладе.

В США считают, что в ближайшие 10 лет Москва будет оставаться внушительным вызовом для Вашингтона.

Ядерный арсенал России оценивается разведкой США как мощнейший в мире, кроме того, подчеркивается тот факт, что Москва расширяет линейку нестратегических ударных систем.

Помимо прочего, в докладе указано, что Россия останется главным соперником США в сфере космоса. Однако, разведка США подчеркивает, что потенциал РФ будет ограничен из-за санкций.

Ранее российская делегация в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав. Дипломаты отметили, что Франция, США и Великобритания через поставки вооружения, подготовку наемников и предоставление разведывательной информации создают для этого "все условия".

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