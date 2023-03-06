Ветеран США заявил, что Вашингтон проиграл бы войну России из-за зависимости от БРИКС

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Соединенные Штаты проиграли бы большую войну против РФ из-за сильной зависимости Вашингтона от Китая и Индии. Такое мнение выразил ветеран Вооруженных сил США, писатель Ноктис Дрейвен.

"Если мы вступим в войну, то будем разорены экономически, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооруженные силы. Стандарты снижены. Чтобы быть "инклюзивными", новобранцы используют местоимения, а командование состоит из трансгендеров", – написал Дрейвен в Twitter.

Ветеран также заявил о проблемах с иммиграцией в США и разрушенной экономике страны, поскольку, по его словам, Штаты больше ничего не производят из-за коррумпированных политиков.

"Посмотрите на нижнюю часть почти любого товара. Сделано в Китае, не так ли? Где мы получаем наши фармацевтические препараты? Китай, Индия и так далее – все члены БРИКС. А кто входит в БРИКС? Россия", – добавил он.

Дрейвен также сообщил, что американцы живут в ложном чувстве безопасности.

"Если бы наши враги знали, что мы представляем собой на самом деле, за иллюзией силы, единства и гордости, которую создали для нас предыдущие поколения, они бы разгромили нас за несколько месяцев. Честно говоря, это довольно пугающе. Как если бы мы пытались блефовать в покер и молились, чтобы противник не уровнял ставку", – заключил ветеран.

Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что реакция НАТО на заявления Владимира Путина о спецоперации на Украине показывает, как сильно напуганы западные страны. Так он отреагировал на видео, появившееся на официальном аккаунте Альянса в соцсетях, где критиковалась точка зрения российского правительства о спецоперации.

До этого ветеран заявил, что Соединенные Штаты могут устроить атаку под ложным флагом на свою территорию или на союзника по НАТО, чтобы в дальнейшем обвинить Россию и втянуть ее в войну.

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