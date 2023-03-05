Ветеран США осудил НАТО за видео с критикой Путина из-за спецоперации на Украине

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Реакция НАТО на заявления Владимира Путина о спецоперации на Украине показывает, как сильно напуганы западные страны. Таким мнением поделился ветеран Вооруженных сил США, писатель Ноктис Дрейвен в Twitter.

Не так давно на официальном аккаунте Альянса в соцсетях появилось видео, в котором критикуется точка зрения российского правительства, в частности, президента РФ, касательно конфликта на Украине. Дрейвен отметил, что в этом ролике не приводятся какие-либо доказательства или аргументы во время критики.

По его словам, так реагирует "напуганная империя", которая напугана от того факта, что люди перестанут верить в ее ложь. Ветеран также добавил, что намерения Запада на контроль всего мира обречены на провал.

Ранее Дрейвен заявил, что Соединенные Штаты могут устроить атаку под ложным флагом на свою территорию или на союзника по НАТО, чтобы в дальнейшем обвинить Россию и втянуть ее в войну.

Так, по его словам, США уже используют местные СМИ, чтобы психологически подготовить граждан к войне с Россией и Китаем.

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