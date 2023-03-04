Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил бегство Зеленского в США после поражения Киева

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После поражения Киева в спецоперации президент Украины Владимир Зеленский может предпринять попытку побега в США. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Я уверен, что когда конфликт закончится, он сбежит туда задолго до того, как до него доберутся. Он вполне может осесть в США", – сказал он в размещенном на YouTube-канале интервью.

Макгрегор обратил внимание, что на Кипре у украинского лидера есть сбережения, а в странах Запада – недвижимость. Причем упомянутые средства, хранящиеся за рубежом, Киев получает путем продажи западного оружия на черном рынке, считает полковник.

Бывший военнослужащий также объяснил выбор Зеленского США и союзниками. По его словам, украинский лидер хорошо справляется с "трудной ролью", но не имеет достаточной компетенции для глубокого анализа событий.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского уйти в отставку с поста главы украинского государства.

По словам политолога, политик не может удерживать контроль над страной. Соскин уверен, что пока украинцы живут в тяжелых условиях, администрация Зеленского получает материальные блага и "бесится с жиру".



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