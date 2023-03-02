У Зеленского и командующего операцией в Донбассе произошел конфликт – СМИ

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Обозреватель Джек Бакби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вступил в конфликт с генералом Эдуардом Москалевым, который был командующим операцией объединенных сил в Донбассе. Об этом говорится в статье для портала 19fortyfive.

"Нельзя исключать вероятность серьезных разногласий между президентом и Москалевым", – написал Бакби.

По мнению обозревателя, отсутствие комментариев украинских властей об отставке Москалева, а также молчание в официальных соцсетях Украины о кадровых перестановках выглядят странно.

Командующий операцией объединенных сил украинских военных в Донбассе Эдуард Москалев был снят с должности 27 февраля 2023 года. На этом посту генерал работал с 15 марта 2022 года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции. При этом он указал, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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