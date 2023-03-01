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Соединенные Штаты могут устроить атаку под ложным флагом на свою территорию или на союзника по НАТО, чтобы в дальнейшем обвинить Россию и втянуть ее в войну. Таким мнением поделился ветеран Вооруженных сил США, писатель Ноктис Дрейвен в Twitter.

По его словам, США уже используют местные СМИ, чтобы психологически подготовить граждан к войне с Россией и Китаем.

"Попомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил слишком много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу. Они сделают что угодно, чтобы втянуть нас в войну", – добавил Дрейвен.

Ветеран подчеркнул, что такой конфликт будет иметь катастрофические человеческие жертвы для всей планеты.

Ранее Ноктис Дрейвен порекомендовал военнослужащим Украины переходить на сторону России, чтобы избежать гибели. Также ветеран отметил, что никто из лидеров Соединенных Штатов не должен был вмешиваться в дела России и Украины, а вместо этого следовало решать внутренние проблемы в стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов у границ Приднестровья. По данным Минобороны России, целью провокации является обвинение Вооруженных сил РФ в нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам.

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